Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und brachte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Die Niederndodelebener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Felgentreff der Torschütze (24.).

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (73. K. Husnik), Ahlemann, Jebsen (46. Ferl), Frank, Mai, Schott, Felgentreff (61. Müller), Dreiling (73. Bittner), Lüddeckens (67. Bergmann), K. Husnik

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Schulz, Oeding, Hildebrandt (73. Heinemann), Alali Alhamad (82. Chowson), Klawunn (65. Aldinar), Reuper, Simon, Kutz, Wald (46. Schmidt)

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110