Dem TSV Niederndodeleben gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (3:1) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Anpfiff lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger. Die Niederndodelebener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (67. Bergmann), Frank, Biermanski (73. K. Husnik), Felgentreff (61. Müller), K. Husnik, Mai, Ahlemann, Jebsen (46. Ferl), Schott, Dreiling (73. Bittner)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Wald (46. Schmidt), Simon, Schulz, Kutz, Alali Alhamad (82. Chowson), Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Oeding, Reuper

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110