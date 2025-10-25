Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Kleinmühlingen/MTU. Das Match zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer deutlichen 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 16 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Nach kurzer Zeit leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (46. Jakobs), Hertel, Hamel (84. Ninschkewitz), Braunert, Ostwald, Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Richter, Günther

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (46. Müller), Rebone (70. Schüßler), Kreutzer, Brussig, Liedtke, Köhler (46. Johne), Lange, Gallert, Rhode (90. Rebone), Blümel

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45