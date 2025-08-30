Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp.

Lorenz Boese traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bördeländer waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Maurice Hertel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 vorne – 38. Minute

Einen Dämpfer mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch wegstecken. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese, Zöbisch (75. Baartz), Günther, Kietzmann, Ostwald, Stüber, Schäfer, Ninschkewitz (31. Pflug), Braunert, Hertel (90. Hamel)

SV Eintracht Gommern: Werban – Schellbach, Randel, Von Saleski, Knobloch, Schulz, Schmidt, Baumbach (37. Jirse), Napiontek, Hübener, Tuente

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73