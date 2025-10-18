Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Biederitzer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Dann verbuchten die Biederitzer einen weiteren Erfolg. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Magdeburger zum Zug: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Spielminute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Schulze schoss und traf in Minute 66 zum dritten Mal. So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Schlüter, Peukert, Vasükov (73. Hanke), Schulze (70. Thorand), Marth, Taube, Wöhler (77. Möser), Schäfer, Kloska

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Kasper, Nsien (37. Baumann), Ngou, Bansemer, Hilgendorf (77. Bielau), Nsangou, Gröschner, Ellrich, Klinzmann, Krüger

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48