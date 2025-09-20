In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Magdeburger SV Börde und ging 1:7 (0:2) vom Platz.

Gommern/MTU. Im Sportforum wurden die Fans des SV Eintracht Gommern am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Max Bellach durch die Finger. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

David Berlin traf für den Magdeburger SV Börde in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz (37.).

SV Eintracht Gommern sieht sich 0:2 im Rückstand – 37. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:7 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Werban (68. Thiem), Schellbach, Tuente, Napiontek, Schmidt, Hübener, Randel, Kunitschke (46. Knobloch), Sindermann, Hoppe

Magdeburger SV Börde: König – Rebone, Rebone (56. Blümel), Schüßler, Wolff (81. Johne), Berlin, Kreutzer, Brussig (65. Lange), Boeke, Wesemeier, Rhode

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25