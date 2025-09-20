Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Vor 161 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 0:3 (0:1) gegen Krieschow geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Die erste Hälfte des Spiels verging ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Leo Felgenträger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 55

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Marco Riemer kam rein für Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Toby Michalski (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. Die Rudolstädter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Heß, Smyla, Floßmann (67. Schneider), Ensenbach (67. Riemer), Rühling, Rupprecht, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Frackowiak

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zizka (88. Tesche), Knechtel, Gerstmann (62. Michalski), Raak, Pahlow (88. Hebler), Pereira Rodrigues (76. Stephan), Felgenträger (88. Dreßler), Zurawsky, Grimm, Bittroff

Tore: 0:1 Leo Felgenträger (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161