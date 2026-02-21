Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Sülzetaler konterten in der 27. Minute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Al Mori den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (70.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Richter, Krüger, Zywotek (82. Rein), Schwarz, Harnau, Tandel (72. Krause), Winkelmann (90. Gumtz), Dethlefsen, Wendland, Deike

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Dervishaj, Jibril, Volkmer (70. Tischer), Farho, El Zayat, Rezai, Kidw (46. Norenko), Al Mori, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets)

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75