Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV 1889 Altenweddingen – 61. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nur fünf Spielminuten später konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Krüger, Rein (73. Tschepe), Winkelmann, Junge (78. Thielecke), Harnau, Selent (81. Sedlak), Mootz (56. Krause), Deike, Dethlefsen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Delleh (65. Fateh), Abou Laban, Tafere, Madaus, Hahn, Lange, Al Houri, Adjioski (76. Dressel), Qorbani

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155