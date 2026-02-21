Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

27. Minute SV 1889 Altenweddingen und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Al Mori den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (70.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Deike, Richter, Zywotek (82. Rein), Wendland, Krüger, Dethlefsen, Winkelmann (90. Gumtz), Schwarz, Tandel (72. Krause)

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Preuss, Jibril, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Farho, Kidw (46. Norenko), Al Mori, Dervishaj, Volkmer (70. Tischer), El Zayat

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75