Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SSV Samswegen 1884 am Samstag nicht, als er sich vor 63 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den Roter Stern Sudenburg verabschieden musste.

SSV Samswegen 1884 unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Vor 63 Zuschauern hat sich das Team von Stefan Resch mit 0:2 (0:1) gegen Stern geschlagen geben müssen.

Nach nur 19 Minuten schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

52. Minute: SSV Samswegen 1884 mit 0:2 im Rückstand

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 musste zweimal Gelb hinnehmen.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Philipp Schimmelpfennig (Stern) den Ball über die Linie bringen (52.). Mit 2:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel (75. Engler), Herbst (57. Sonnabend), Wagner, Feyer, Ermisch, Stettin (83. Jahns), Lehmann, Gamroth, Bartsch, Kober

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Gläser (61. Pfitzner), Telge (54. Kreiser), Unger (78. Böttcher), Hennings, Felgenhauer, Schimmelpfennig, Spilgies, Graupner, Abraham

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63