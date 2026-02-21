Dem Osterweddinger SV gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 64 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christian-Gabriel Gropius vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kai Rathsack das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Schulze (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Müller (46. Loof), Falkenberg, Dziobek (75. Hübler), Iser (75. Koch), Barkowski, Schulze (90. Suchanek), Magel, Reuter, Nölle

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (77. Hornbach), Meyer (46. Brandt), Dreiling, Schröder, Skorsetz, Gropius, Grzenda, Rathsack, Rittmeister, Seegers

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64