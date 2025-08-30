Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg hinnehmen.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Kai Rathsack erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

29. Minute Magdeburger SV Börde auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Daniel Stridde, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu bescheren (42.). Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Boeke (83. Köhler), T. Wolff, Müller, Johne (59. Wesemeier), M. Wolff, Berlin, Gallert (74. Lange), Horstkötter (61. Fritsch), Rhode, Blümel

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Gropius (74. Lentz), Zoll (81. Lücke), Skorsetz, Theele, Meyer (46. Buschmann), Rittmeister, Stridde, Grzenda, Rathsack

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47