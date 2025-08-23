Ergebnis 1. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV endet mit Remis 0:0
Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Duell mit dem Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Schiri Denis Funk (Wespen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 1
0:0 im Duell zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV –
Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV
SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Friedrich (70. Heck), Theele, Stridde (59. Voigtländer), Hähre, Gropius (90. Müller), Rathsack, Grzenda, Schröder, Rittmeister
Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel (78. Hübler), Nakoinz, Reuter, Schulze, Iser, Suchanek (46. Dziobek), Koch, Herrmanns, Barkowski, Loof (66. Falkenberg)
; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49