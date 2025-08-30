Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kai Rathsack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

29. Minute Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Kurz vor dem Pfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Müller, Berlin, Rhode, Gallert (74. Lange), Boeke (83. Köhler), Blümel, M. Wolff, T. Wolff, Johne (59. Wesemeier), Horstkötter (61. Fritsch)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Rathsack, Meyer (46. Buschmann), Theele, Rittmeister, Zoll (81. Lücke), Skorsetz, Kühn, Stridde, Gropius (74. Lentz)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47