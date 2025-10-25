Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 0:3 (0:3) besiegt.

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach nur 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Nach nur kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Kietzmann (46. Jakobs), Hamel (84. Ninschkewitz), Günther, Braunert, Hertel, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Ostwald, Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel)

Magdeburger SV Börde: König – Köhler (46. Johne), Blümel, Kreutzer, Gallert, Rhode (90. Rebone), Schuster (46. Müller), Lange, Brussig, Liedtke, Rebone (70. Schüßler)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45