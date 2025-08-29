Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg fuhr der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Hohe Börde/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 105 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niederndodeleben live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (46. Gottschalk), Ahlemann, K. Husnik (67. Mai), Ferl, Schott, Nötzold (77. Jebsen), Frank (84. Schädel), Dreiling (75. K. Husnik), Lüddeckens, Biermanski

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Horn, Ngou, Hartwig, Klinzmann, Wolde, Gröschner, Krüger (74. Bansemer), Bansemer (75. Kasper), Glage, Nsangou

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105