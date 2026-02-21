Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Groß Santersleben I hinnehmen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (40.). Yul Kilian Boeke baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 im Rückstand – 44. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, Wolff, Müller, L. Rebone, Wesemeier, Fritsch (60. Lange), Gallert (72. M. Rebone), Blümel, Schüßler, Boeke (67. Brussig)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (74. Al Houri), Madaus (88. Desale), Madaus, Ilijoski, Adjioski, Tafere (86. Alicke), Otto (90. Hahn), Banas, Kitanoski, Qorbani

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15