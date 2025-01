Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Niegripp endete das Spiel gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp haben 56 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG Blau-Weiß Niegripp und dem SV Seilerwiesen Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Christian Braun (Stendal) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt vier Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SV Seilerwiesen Magdeburg

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Provenzano (71. Lindenblatt), Eschner, Blum, N. Endert (85. Schuh), Enke, Hennig, Peseke, Kramer, Heisinger, Kliche

SV Seilerwiesen Magdeburg: Schramm – Zoll, Fritz, Schock (78. Repp), Gropius, Bader, Holtz, Rittmeister, Friedrich, Schardt, Lausch (46. Stridde)

; Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Justin Andree Martins, Willy Pultermann; Zuschauer: 56