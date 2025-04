Rossau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Rossauer Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit den Preussen Schönhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Marlon Worsch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Doch die Magdeburger gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Matthias Müller erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

1:1 im Duell zwischen Rossauer SV und Preussen Schönhausen – Minute 87

Nur kurz darauf gelang es Tom Künnemann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.). In Spielminute 92 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – Preussen Schönhausen

Rossauer SV: Benecke – Brünicke, Neumann (59. Vinzelberg), Henel, Wallmann, Elling, Schröder (90. Meyer), Wilhelm (75. Hannemann), Klein, Ziems (85. Kunze), Worsch

Preussen Schönhausen: Lindner – Huth, Zepernick, Lecher, Tomru (64. Höhnke), Künnemann, Jürgens, Kämpfer (90. Blaneck), Stolze, Müller, Ehricke (75. Bleis)

Tore: 1:0 Marlon Worsch (49.), 1:1 Matthias Müller (87.), 1:2 Tom Künnemann (90.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 89