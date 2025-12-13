Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit dem TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Oliver Böttcher (Roter Stern Sudenburg) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Niederndodelebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als David Abraham den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Spilgies, Abraham, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Schimmelpfennig (80. Freise), Gläser (72. Janik), Hennings, Wildenhof, Böttcher, Unger (23. Henkel)

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai (63. Farkas), Bergmann (63. Husnik), Gottschalk, Jebsen, Frank, Ahlemann (81. Komorous), Dreiling (57. Müller), Schott (46. Ferl), Biermanski, Lüddeckens

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60