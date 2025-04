Einen 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste der Burger BC 08 am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Burg/MTU. Der Burger BC 08 und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt haben sich am Mittwoch in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:0).

Nach lediglich 16 Minuten schoss Christopher Gerhard Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Burger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Adam Jan Grisgraber der Torschütze (18.).

Minute 18: Burger BC 08 führt mit zwei Toren

In der 46. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (52.). Der Vorsprung des Burger BC 08 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer René Angerer kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Felix Reuper endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern (86.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 95 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Burger BC 08: Micksch – Ulrich (74. Baas), Schmidt (90. Kersten), Thiede, Lichtenberg (62. Bartel), Engel, Saage, Schäfer, Parpart (83. Schulz), Gase, Grisgraber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Koopmann, Oeding, Alali Alhamad (46. Theile), Endrit (76. Alali Alhamad), Simon, Hildebrandt, Mahner, Schmidt (70. Kovalenko), Reuper, Wald (57. Schulz)

Tore: 1:0 Christopher Gerhard Schmidt (16.), 2:0 Adam Jan Grisgraber (18.), 3:0 Henning Saage (52.), 3:1 Felix Reuper (54.), 3:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 124