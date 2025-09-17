Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan-Erik Gamroth den Ball ins Netz (24.).

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Franck Kevin Youdom Takaw kam rein für Tim Krüger und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Franck Kevin Youdom Takaw (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ellrich (75. Kokert), Nsangou (90. Nsien), Spiering (85. Bansemer), Krüger (64. Youdom Takaw), Glage, Hartwig, Gröschner, Horn, Yakhyaev, Ngou

SSV Samswegen 1884: Ronge – Kober, Wagner, Ermisch, Gamroth, Feyer (90. Moustafa), Bartsch, Resch (53. Ismail), Herbst (62. Sonnabend), Nagel (80. Belwe), Lehmann

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48