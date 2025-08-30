Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Eilslebener SV gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag auseinander gegangen. 138 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 79. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite verließen Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Laurin Matthies den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Eilslebener Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Sengewald, Sacher (58. Matthies), Reber, Köhler (58. Duckstein), Pruhs, Roloff (58. Ruprecht), Falk, Haus, Jakobs (71. Weber), Hampel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Hildebrandt, Klawunn (67. Heinemann), Alali Alhamad, Simon, Theile, Oeding, Fischer, Iyamu, Schulz, Reuper (74. Wald)

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138