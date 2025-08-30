Dem SV 1889 Altenweddingen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Lukas Hering vor: In der 45. Spielminute schoss Tom Harnau mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (61.).

Minute 61: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Krüger, Dethlefsen, Selent (81. Sedlak), Deike, Rein (73. Tschepe), Winkelmann, Harnau, Junge (78. Thielecke), Mootz (56. Krause)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Qorbani, Lange, Abou Laban, Adjioski (76. Dressel), Al Houri, Tafere, Hahn, Madaus, Delleh (65. Fateh)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155