Ein 3:3 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern am Sonntag 3:3 (1:0) getrennt.

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

MSC Preussen Kopf an Kopf mit SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Al Mori (63. Kompaniiets), Preuss, Dervishaj, Rezai (63. Volkmer), Hussen Gahdo, Jahjah, Farho (76. Kidw), El Zayat, Al Mounif, Tischer

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Hübener, Randel, Thiem, Sindermann, Rose, Schellbach, Napiontek, Werban, Hoppe

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48