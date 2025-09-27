Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:4 (1:1).

Samswegen/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Joel Dreiling den Ball ins Netz.

31. Minute SSV Samswegen 1884 gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Samswegen 1884 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Julian Kober (Samswegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Stettin (73. Engler), Feyer, Kober, Ermisch, Wagner, Bartsch, Lehmann, Herbst (73. Mazlomi), Ismail (62. Sonnabend)

TSV Niederndodeleben: Willner – Husnik, Müller (56. Bergmann), Lüddeckens, Ahlemann, Nötzold, Dreiling (68. Farkas), Schott (89. Neumann), Felgentreff (56. Husnik), Jebsen, Gottschalk (68. Bittner)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52