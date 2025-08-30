Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag vom Platz gegangen. 138 Zuschauer sahen das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von René Angerer vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Patrick Oeding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (37.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 79. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite räumten Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Laurin Matthies (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Eilsleben erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Köhler (58. Duckstein), Sengewald, Haus, Reber, Hampel, Pruhs, Falk, Sacher (58. Matthies), Roloff (58. Ruprecht), Jakobs (71. Weber)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Theile, Alali Alhamad, Hildebrandt, Schulz, Oeding, Iyamu, Reuper (74. Wald), Simon, Klawunn (67. Heinemann), Fischer

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138