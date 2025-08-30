Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Remis.

Tim Thiele (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Noch im ersten Drittel der Partie konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Herrmanns, Nakoinz, Müller (78. Hübler), Dziobek, Barkowski, Schulze, Iser, Magel (54. Falkenberg), Reuter (75. Loof), Koch

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (59. Nord), Rieche, Sachs, Rick, Jentzsch, Moratschke (64. Eurich), Rölke (78. Kloska), Kloska, Karbe, Pilz

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118