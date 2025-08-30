Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Eilslebener SV gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Eilslebener SV und dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem Remis.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Angerer am Ende der ersten Halbzeit, als Patrick Oeding für Magdeburg-Neustadt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite räumten Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Pause konnte Laurin Matthies (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Eilsleben erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Sacher (58. Matthies), Sengewald, Falk, Reber, Pruhs, Roloff (58. Ruprecht), Köhler (58. Duckstein), Haus, Hampel, Jakobs (71. Weber)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Alali Alhamad, Reuper (74. Wald), Schulz, Klawunn (67. Heinemann), Fischer, Iyamu, Theile, Oeding, Simon, Hildebrandt

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138