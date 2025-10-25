Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde mit 0:3 (0:3) vom Platz gefegt.

Kleinmühlingen/MTU. Das Match zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer klaren 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Minute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tom Claas Stüber den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Ostwald, Günther, Hertel, Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Pflug (46. Schmidt), Hamel (84. Ninschkewitz), Richter, Braunert

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (70. Schüßler), Liedtke, Lange, Schuster (46. Müller), Gallert, Rhode (90. Rebone), Blümel, Brussig, Kreutzer, Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45