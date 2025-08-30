Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 0:2 (0:1).

0:2 – SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Vor 63 Zuschauern hat sich das Team von Stefan Resch mit 0:2 (0:1) gegen Stern eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 19 schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 52: SSV Samswegen 1884 liegt 0:2 zurück

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 musste zweimal Gelb hinnehmen.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Philipp Schimmelpfennig den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (52.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Feyer, Ermisch, Stettin (83. Jahns), Herbst (57. Sonnabend), Wagner, Nagel (75. Engler), Lehmann, Gamroth, Kober, Bartsch

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (61. Pfitzner), Hennings, Felgenhauer, Pakebusch, Abraham, Telge (54. Kreiser), Unger (78. Böttcher), Schimmelpfennig, Spilgies, Graupner

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63