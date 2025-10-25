Der VfB 07 Klötze I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I führt in Minute 16 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Maurice Dannies ersetzte Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke kam rein für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lucas Kleinecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (78.). Damit war der Sieg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Banse (83. Strauß), Maihack (65. P. Homeier), P. Dannies, P. Homeier (89. Wernecke), Lehmann, Fuhrmann, Wißwedel (46. M. Dannies), Müller (46. Kleinecke), Lange

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Handge, Elsner (82. Handge), Dzhurylo, Barrie, Borkenhagen (70. Schulze), Friedebold, Kliche (46. Mohamed), Becker (80. Henning), Schreiber (65. Frötschner)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96