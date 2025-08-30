Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. Im Spiel zwischen Wahrburg und Brettin/Roßdorf am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Leppin (46. Schulz), Salemski, Köhn (54. Hallmann), Klipp, Weikert, Rieke, Heyder, Radelhof, Schlegel, Wennrich

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann (57. Harzendorf), Papke, Weinheimer (46. Papke), Schmahl, Tepper, Kniesche, Lindemann, Dauter, Feuerherdt (46. Zander), Müller

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73