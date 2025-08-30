Kein Punktgewinn für SV Viktoria Uenglingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den VfB 07 Klötze I hinnehmen.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der VfB 07 Klötze I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Erik Marco Lehmann den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Viktoria Uenglingen gegen VfB 07 Klötze I – 27. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Frederic Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Klötze sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, Paulsen, B. Hunnius, Müller-Bollenhagen, Bierstedt, J. Hunnius (39. Kreisel), C. Ahrendt (77. Dräger), Pfeiffer, Jandt, D. Ahrendt

VfB 07 Klötze I: Reek – Homeier, Lange, Lehmann, Gose (82. Michel), Mangrapp (14. Banse), Fuhrmann, Maihack (72. Dannies), Mühl, Wißwedel, Gase (82. Dannies)

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66