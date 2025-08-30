Dem SV Medizin Uchtspringe glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Rossauer SV mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer waren den Gästen aus Rossau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Spieler Nummer 21 für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Michael Adam den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für SV Medizin Uchtspringe – 45. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Manuel Stoppa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Die Uchtspringer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Adam, Schadow, Klukas (90. Wojahn), Gerhardt (66. Lübke), Pagels, Stoppa, Rostomyan (80. Wiemann), Kölsch (71. Nabizade)

Rossauer SV: Benecke – Elling, Hannemann, Ziems, Wilhelm, Nowack, Baik, Rieger, Brünicke (87. Worsch), Henel, Noack

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79