Stendal/MTU. Die 79 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer besiegten das Team aus Rossau mit 3:0 (2:0) souverän.

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Spieler Nummer 21 für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Michael Adam den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Minute 45: SV Medizin Uchtspringe mit 2:0 Vorsprung

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Manuel Stoppa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Die Uchtspringer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa, Kölsch (71. Nabizade), Staykovski, Gerhardt (66. Lübke), Klukas (90. Wojahn), Adam, Rostomyan (80. Wiemann), Schadow, Pagels

Rossauer SV: Benecke – Baik, Noack, Ziems, Rieger, Nowack, Hannemann, Brünicke (87. Worsch), Wilhelm, Elling, Henel

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79