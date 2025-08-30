Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV Medizin Uchtspringe vor 79 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Rossauer SV freuen.

Spieler Nummer 21 (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Uchtspringer legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Michael Adam der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Manuel Stoppa den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Uchtspringer gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (71. Nabizade), Klukas (90. Wojahn), Stoppa, Adam, Gerhardt (66. Lübke), Schadow, Staykovski, Pagels, Rostomyan (80. Wiemann)

Rossauer SV: Benecke – Nowack, Henel, Brünicke (87. Worsch), Noack, Hannemann, Baik, Elling, Rieger, Wilhelm, Ziems

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79