Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:8 (0:4) verließ der SV Medizin Uchtspringe an diesem Wochenende die Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe in Stendal. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

In der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe wurden die Fans des SV Medizin Uchtspringe am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Acht Bälle gingen Keeper John Ziesmann ins Netz. Das Spiel endete 0:8 (0:4).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Philip Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Luca Nowak (12.) erzielt wurde.

SV Medizin Uchtspringe sieht sich 0:2 im Rückstand – 12. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Helge Kietzke im gegnerischen Tor. Nowak traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 28, Wazar Hasan in Minute 58, Gian Grabowski in Minute 88 und Luca Nowak in Minute 89. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Wazar Hasan den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:8 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden. Die Uchtspringer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Balliet, Bierstedt, Wolter, Klukas, Stoppa, Adam, Gerhardt (15. Wojahn), Mohamad Ababaker, Bosse, Rostomyan

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Al Khelef (59. Eisert), Gille (71. Biermann), Müller, Nowak, Wulff, Galkowski (46. Wazar Hasan), Grabowski, Holtermann, Gose, Kreitz

Tore: 0:1 Philip Müller (9.), 0:2 Luca Nowak (12.), 0:3 Luca Nowak (22.), 0:4 Luca Nowak (28.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (58.), 0:6 Gian Grabowski (88.), 0:7 Luca Nowak (89.), 0:8 Hishyar Wazar Hasan (90.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Mathis Bannier, Ferdinand Aue; Zuschauer: 75