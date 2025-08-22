Mit dem Beschluss zur Bildung einer Arbeitsgruppe erreichte die Reformbewegung, die sich für eine Neuregelung des Aufstiegs in die dritte Liga einsetzt, zuletzt einen wichtigen Meilenstein. Mit welchem Vorhaben das Thema weiteren Aufwind bekommen soll.

Thema soll in den Fokus gerückt werden

Die Aufstiegsreform soll mit einer besonderen Idee weiteren Aufwind bekommen,

Oberhausen/MZ/CKI - Rot-Weiß Oberhausen aus der Fußball-Regionalliga West und der Chemnitzer FC veranstalten am 6. September um 14 Uhr im Stadion Niederrhein ein „Nicht-Aufstiegsspiel“. Mit dieser augenzwinkernden Aktion wollen die beiden Klubs die Initiative „Aufstiegsreform 2025“, die sich für eine Neuregelung des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga einsetzt, stärker in den Fokus rücken.