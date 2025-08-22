Chef des Syntainics MBC Martin Geissler spricht über den Vorbereitungsstart, die ENBL und die Suche nach einem neuen Finanzchef

Der Syntainics MBC steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Im ersten Test kommt es zur Neuauflage des Pokalfinales der vergangenen Saison.

Martin Geissler spricht über den Vorbereitungsstart, die ENBL und die Suche nach einem neuen Finanzchef

Martin Geissler wird seinen Posten als Geschäftsführer des MBC bald aufgeben.

Weißenfels/MZ - Martin Geissler war am vergangenen Wochenende schon einmal international unterwegs. In Vorbereitung auf die neue Saison des Syntainics MBC in der European North Basketball League (ENBL) weilte der Geschäftsführer des Erstligisten aus Weißenfels für einige Tage im lettischen Riga, dem Sitz der ENBL. „Es ging darum, dass wir die Liga und auch die anderen Klubs kennenlernen“, erzählt Geissler. „Das sollte auch den Austausch während der Saison vereinfachen.“