Eine Niederlage für die SG Letzlingen / Potzehne besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Gardelegen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Christopher Bünnig das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Möringerer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Minute 53 SG Letzlingen / Potzehne gleichauf mit Möringer Sportverein – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Schönburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (60.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Letzlingen / Potzehne rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, Bock, Lamprecht (54. F. Schlamann), Schulze, Krehl, Pape, Engler, Grabau, Mertens, M. Schlamann

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Köppe, Rosentreter, Berr (87. Bade), Hutsu, Bünnig, Kumpe, Mayer (66. Schilling), Schönburg, Täger, Huch

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52