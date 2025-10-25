Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 3:2 (1:1)-Triumph über den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unerwartete Führung ein (38.). Die Gardeleger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV Liesten 22 – 46. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Nur vier Minuten später konnte Wiegmann (Letzlingen / Potzehne) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Gardeleger Elf erzielen (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Krehl (70. M. Bock), A. Bock, Grabau, D. Mertens, Freytag (58. Daries), Wiegmann (85. Schlamann), Engler, Saluck, O. L. Mertens

SV Liesten 22: Fedea – Bastian (71. Koneczek), Zurleit (29. Subke), Glameyer, Mateev, Czaplinski (46. Müller), Mateev, Langer (82. Saliho), Paul, Luckmann, Czaplinski

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68