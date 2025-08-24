Der Rossauer SV errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 239 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II.

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 239 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

In Minute 15 schoss Clemens Hannemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Rossauer SV führt mit 2:0 – 67. Minute

22 Minuten nach der Pause konnte Marlon Baik (Rossau) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Rossauer den Platz als Sieger. Die Rossauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Hannemann (76. Worsch), Henel, Elling, Brünicke, Baik, Noack, Rieger, Nowack, Schröder, Wilhelm

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Giesecke, Berezovskyi, Osmers (88. Reiner), Lenz (72. Werner), Steindorf, Wulfänger, Bergener (76. Zausch), Jallow (56. Lübke), Lemme (46. Borchert), Kurpiers

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239