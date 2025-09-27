Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Salzwedel/MTU. Im Waldstadion Liesten haben 50 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Liesten 22 und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – Subke (67. M. J. Czaplinski), V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), Müller, Paul, Langer, H. Glameyer, H. Glameyer, O. A. Czaplinski, Luckmann (67. Hackfurt), Koneczek (85. Beck)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Bierstedt, Ahrendt, Hunnius, Pfeiffer, Hunnius, Paulsen, Ahrendt, Jandt, Hunnius, Dräger (90. Seyer)

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50