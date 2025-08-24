Salzwedel/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV 51 Langenapel und der SV Liesten 22 am Sonntag 5:5 (3:3) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Paul Langer (18.) erzielt wurde.

1:1 für SV 51 Langenapel und SV Liesten 22 – Minute 18

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedeler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Marcel Peters versenkte den Ball in der 29. Spielminute noch einmal. Die Salzwedeler blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Steven Beck zog der SV Liesten 22 an den Gegnern vorbei. So leicht ließen sich die Salzwedeler nicht unterkriegen. Peters versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Jan-Hendrik Bromann (48.). Es wollte den Langenapelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Beck versenkte den Ball in Spielminute 52, gefolgt von Lucas Müller (60.). Spielstand 5:4 für den SV Liesten 22.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der 76. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Florian Roese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Salzwedeler Team errang (87.). Die Gegner vom SV Liesten 22 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Liesten 22

SV 51 Langenapel: Schmidt – Vierke, Neuling (63. Stappenbeck), Afanasew (58. Scheuner), Roese, Meyer, Schulz, Roloff (86. Atah), Bromann, Steding (74. Glaetzer), Peters

SV Liesten 22: Kummert – Koneczek, Hackfurt (46. Müller), Bastian (46. Subke), Glameyer (69. Saliho), Beck, Zurleit (7. Czaplinski), Langer, Czaplinski (53. Paul), Mateev, Glameyer

Tore: 1:0 Marcel Peters (7.), 1:1 Paul Langer (18.), 2:1 Marcel Peters (29.), 2:2 Steven Beck (33.), 2:3 Steven Beck (35.), 3:3 Marcel Peters (45.+1), 4:3 Jan-Hendrik Bromann (48.), 4:4 Steven Beck (52.), 4:5 Lucas Müller (60.), 5:5 Florian Roese (87.); Schiedsrichter: Elfi Schwander (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Leon-Pascal Horak; Zuschauer: 191