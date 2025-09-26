Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV Medizin Uchtspringe – Minute 50

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Patrick Huch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Möringer erlangte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Brinkmann (83. Wiemann), Staykovski, Pagels (59. Wolter), Stoppa, Adam, Schadow, Rostomyan (71. Kölsch), Klukas (90. Lübke), S. Ziesmann, Bosse

Möringer Sportverein: Bauer – Köppe, Schönburg, Müller, Hutsu, Schilling, Kumpe (65. Prüfer), Bünnig (80. Eggert), Wendt, Huch (86. Bade), Täger

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217