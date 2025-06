Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Uenglingen wurden die Fans des SV Viktoria Uenglingen am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Steve Rauschenbach durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christoph Gase für Klötze traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 zurück – Minute 53

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 07 Klötze I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Stefan Worch. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Steve Rauschenbach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Rene Mangrapp konnte in Minute 70 einnetzen und KreiselKreisel legte in Minute 75 und 80 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Viktoria Uenglingen. In Minute 81 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Stendaler zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Jannik Banse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (83.). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – C. Ahrendt, Paulsen, Müller-Bollenhagen, Jandt, Kreisel, Arndt, Hunnius, Pieper, Herbst, D. Ahrendt

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Landmann, Wißwedel, Mangrapp, Homeier, Gase, Banse, Mühl (60. Otte), Gose, Homeier

Tore: 0:1 Christoph Gase (9.), 0:2 Philipp Homeier (53.), 0:3 Rene Mangrapp (70.), 0:4 Paul Homeier (75.), 0:5 Paul Homeier (80.), 1:5 Florian Henry Kreisel (81.), 1:6 Jannik Banse (83.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Elfi Schwander, Oscar Jenschmischek; Zuschauer: 37