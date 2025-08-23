Der 1. FC Lok Stendal II sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Oskar Konrad Konieczny (1. FC Lok Stendal II) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

69. Minute 1. FC Lok Stendal II gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Lok Stendal II noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Anton Dzhurylo (Stendal) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der 1. FC Lok Stendal II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Frötschner, Schulze (74. Merso Rasho), Klautzsch, Becker, Matiiv, Dzhurylo, Konieczny, Friedebold, F. Handge (90. Schreiber), Kovalov (82. O. Handge)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Pape, Engler, Schulze, Daries, Mertens, Mertens, Schulze, Krehl (68. Bock), Saluck, Grabau

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44