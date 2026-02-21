Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Burger BC 08 I führt in Minute 77 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denis Neumann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Siebert, Parpart (68. Schulz), Teege (56. Saage), Schlitte, Kersten (56. Engel), Neumann, Wehrmann (84. Rusche), Thiede (84. Baas), Grisgraber

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Ali, Gueta, Eisert, Kummert, Krubert (82. Lemke), Krietsch, Wulff, Hentschel, Wazar Hasan, Müller

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103